В Киеве раскрыли, куда могут направить европейский военный контингент

Киев может использовать европейский военный контингент, чтобы освободить для фронта силы армии Украины с западной части страны. Такое заявление сделал директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Iton-TV, передает РИА Новости.

«Это будет вооруженная миссия, например, на северную границу Украины с Белоруссией, в Западной Украине, туда, ближе к юго-западу Украины — это район Николаева, Одессы и поближе к Приднестровью», — пояснил он.

Карасаев указал, что контингент западных союзников может пригодиться Киеву в том случае, если нехватка личного состава Вооруженных сил Украины станет катастрофической. Передача границ Украины под охрану военных в Европе позволит командования отправить тыловые подразделения армии на линию фронта, подчеркнул эксперт.

Ранее в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции конференция по поддержке Киева. Там присутствовали лидеры около десяти стран, в том числе Великобритании, Польши, Дании, Нидерландов и ФРГ. Лидер Франции по итогам этой встрече сообщил, что участники обсуждали вариант отправки на Украину своих солдат, но так и не пришли к соглашению.