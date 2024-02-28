Рогов заявил об уничтожении диверсантов ВМС Украины в Херсонской области

Рогов заявил об уничтожении диверсантов ВМС Украины на юге Херсонской области
Российские военнослужащие уничтожили диверсионную группу ВМС Украины, которая пыталась высадиться на Тендровской косе на юге Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Диверсионная группа элитного 73-го морского центра ВМС Украины пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но была практически полностью уничтожена русскими воинами", - говорится в сообщении.
Это не первая попытка Украины высадить свои силы на Тендровской косе. Так, в сентябре 2023 года в Минобороны РФ сообщили о предотвращенной в этом районе высадке десанта ВСУ.