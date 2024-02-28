Рогов заявил об уничтожении диверсантов ВМС Украины в Херсонской области

Российские военнослужащие уничтожили диверсионную группу ВМС Украины , которая пыталась высадиться на Тендровской косе на юге Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов .

"Диверсионная группа элитного 73-го морского центра ВМС Украины пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но была практически полностью уничтожена русскими воинами", - говорится в сообщении.

Это не первая попытка Украины высадить свои силы на Тендровской косе. Так, в сентябре 2023 года в Минобороны РФ сообщили о предотвращенной в этом районе высадке десанта ВСУ.