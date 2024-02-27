В США сократят численность армии

Отмечается, что всего армия США рассчитана на 494 000 военнослужащих, однако общее число реальных солдат составляет около 445 000 человек. Согласно новому плану, к 2029 году численность американской армии должна составить уже 470 000 человек. Такого сокращения власти страны планируют добиться не за счет увольнения реальных военных, а с помощью упразднения пустующих должностей — кавалерийских эскадрилий, боевых групп «Страйкер», боевых групп пехотных бригад и бригад помощи силам безопасности.