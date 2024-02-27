Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщила, что США не планируют отправлять своих военных на Украину. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство AFP.

По словам Уотсон, такое заявление сделал президент США Джо Байден, который «ясно дал понять», что американские военные не будут принимать участие в боевых столкновениях на Украине. Она также уточнила, что Байден видит путь к победе Украины не через отправку американских солдат, а в принятии Конгрессом нового пакета военной помощи.