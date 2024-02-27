«Швеция долгое время выступала в качестве полигона для испытаний тех или иных, в первую очередь, социальных проектов – в части продвижения нетрадиционных ценностей, в части применения тех или иных запрещенных препаратов, в части применения эвтаназии, ювенальной юстиции и прочего. Поэтому в данном случае можно говорить о том, что Швеция не обладает никакой политической самостоятельностью, а озвученные ей решения фактически закрепляют, цементируют тот статус отношений, который уже был до этого. Швеция уже принимала участие в совместных учениях НАТО, предоставляла свои территории… Через вступление страны в альянс НАТО подбирается к нашим границам. Сейчас мы в очередной раз видим, что данные ранее коллективным Западом советскому, а затем российскому руководству гарантии непродвижения НАТО на Восток не выполняются, а Россия подается в качестве агрессора, в качестве страны, с которой Европе в ближайшее десятилетие предстоит очень серьезная глобальная война. Россия, как и в предыдущие годы, демонизируется, происходит накачка медийного пространства, происходит усиление эмоционального фона, и все это делается с одной целью – обосновать увеличение расходов на производство вооружений, на дальнейшую милитаризацию. Естественно, в конечном счете главным выгодоприобретателем этой милитаризации являются Соединенные Штаты», - сказал он.