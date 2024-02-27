Политолог высказался об истинных мотивах принятия Швеции в НАТО
Декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев прокомментировал решение парламента Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО, а также высказался об истинных мотивах принятия нового члена в Североатлантический альянс.
Говоря о решении венгерского парламента одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, специалист подчеркнул, что на премьер-министра страны Виктора Орбана оказывается давление со стороны Евросоюза.
При всей конструктивности диалога венгерского премьер-министра с руководством нашей страны Орбан все-таки находится не в «безвоздушном пространстве» - он так или иначе испытывает на себе давление Брюсселя в части принятия наиболее принципиальных решений. Однако можно быть уверенным, что там, где Венгрия видит свои интересы и конструктив от сотрудничества с Москвой, она будет выдерживать свою линию до последнего. Это означает, что одобрение [заявки Швеции на вступление в НАТО] было достигнуто при одновременном получении Венгрией от Евросоюза гарантий или обещаний тех или иных преференций для поддержания национальной экономики страны. Решение было принято, исходя из политического прагматизма, ведь политика – это искусство возможного, вот это «возможное» Орбан и пытается творить.Павел Селезнев Декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета
Нацеленная на вступление в НАТО Швеция в настоящее время не обладает политической самостоятельностью, отметил политолог.
«Швеция долгое время выступала в качестве полигона для испытаний тех или иных, в первую очередь, социальных проектов – в части продвижения нетрадиционных ценностей, в части применения тех или иных запрещенных препаратов, в части применения эвтаназии, ювенальной юстиции и прочего. Поэтому в данном случае можно говорить о том, что Швеция не обладает никакой политической самостоятельностью, а озвученные ей решения фактически закрепляют, цементируют тот статус отношений, который уже был до этого. Швеция уже принимала участие в совместных учениях НАТО, предоставляла свои территории… Через вступление страны в альянс НАТО подбирается к нашим границам. Сейчас мы в очередной раз видим, что данные ранее коллективным Западом советскому, а затем российскому руководству гарантии непродвижения НАТО на Восток не выполняются, а Россия подается в качестве агрессора, в качестве страны, с которой Европе в ближайшее десятилетие предстоит очень серьезная глобальная война. Россия, как и в предыдущие годы, демонизируется, происходит накачка медийного пространства, происходит усиление эмоционального фона, и все это делается с одной целью – обосновать увеличение расходов на производство вооружений, на дальнейшую милитаризацию. Естественно, в конечном счете главным выгодоприобретателем этой милитаризации являются Соединенные Штаты», - сказал он.
Милитаризация Европы послужила для России «спусковым крючком» для воссоздания Московского и Ленинградского военных округов, для увеличения военного контингента в этом регионе, для развертывания новых систем противовоздушной обороны, добавил Селезнев.
«Мы наблюдаем намеренно спровоцированную коллективным Западом эскалацию ситуации, наблюдаем повышение напряженности и градуса агрессии, а также попытки спровоцировать Россию на серьезные ответные меры и действия. По всем этим проявлениям видно, что Запад не намерен останавливаться в достижении своих геополитических интересов», - отметил собеседник Рамблера.
По словам Селезнева, эти геополитически интересы можно разделить на интересы англосаксонского мира и интересы остальной Европы.
«Англосаксы не заинтересованы в том, чтобы континентальная Европа, в первую очередь такой крупный «локомотив», как Германия, сотрудничала с Россией в экономическом плане. Поэтому вся история войн в регионе с использованием прокси-структур и прокси-институтов нацелена на то, чтобы не допустить этого экономического союза. Если этот союз состоится, то Великобритания и Соединенные Штаты не смогут ему ничего противопоставить, чего они и боятся больше всего. Поэтому за счет антироссийских санкций они уничтожили экономику Европы - самые доходные производства перенесли из Европы в США, через высокие тарифы и инфляцию они уничтожают средний класс, уничтожают экономику. Следующим этапом является эскалация ситуации и фактически попытка разжечь в Европе масштабную войну под флагом противостояния с Россией как «с агрессором и угрозой» при том, что Москва всегда открыта к конструктивному диалогу, мирным переговорам и продуктивному экономическому сотрудничеству», - заявил политолог.
Вместе с тем Селезнев отметил, что за последнее время «англосаксы изменили свою доктрину».
«Центр их геополитических интересов сместился в акваторию Тихого океана, и Европа де-факто ушла из-под из зонтика. И если в Европе товарищами из Брюсселя будет спровоцирована серьезная война (с возможностью применения тактического ядерного оружия), то, как считают англосаксы, ядерная пыль не дойдет до Лондона и Вашингтона. Поэтому там будут делать все, чтобы Европы не существовало ни в экономическом, ни в политическом плане – в том виде, какой мы ее знали ранее. Главный сценарий, который сейчас реализуется, - это уничтожить ЕС, втянув его в серьезное военное противостояние с Россией через механизм НАТО, где баллом правят американцы и британцы», - заключил эксперт.
Венгерский парламент ранее одобрил заявку Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу. Это произошло в первый день выхода депутатов с каникул. В ходе прошедшего голосования 188 депутатов поддержали идею вступления Швеции в НАТО, 6 выступили против, еще 4 воздержались.