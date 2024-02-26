Венгрия одобрила вступление Швеции в НАТО

Венгерский парламент одобрил заявку Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу. Это произошло в первый день выхода депутатов с каникул. В ходе прошедшего голосования 188 депутатов поддержали идею вступления Швеции в НАТО, 6 выступили против, еще 4 воздержались.

Перед началом заседания премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал парламентариев проголосовать по вопросу членства Швеции в НАТО. По его словам, правительство поддерживает заявку Стокгольма.

Премьер сообщил депутатам, что глава правительства Швеции Ульф Кристерссон на днях посетил Будапешт. По словам Орбана, прошедшие переговоры способствовали усилению противовоздушной обороны Венгрии, был продлен контракт на обслуживание стоящих на вооружении республики самолетов шведского производства, было принято решение о приобретении еще четырех истребителей Gripen.

Напомним, Швеция вместе с Финляндией подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. В итоге страна Суоми присоединилась к блоку в апреле 2023 года, но на пути Швеции в Североатлантический альянс возникли препоны. Большинство стран-членов блока довольно быстро ратифицировали протокол, исключение составили Турция и Венгрия.

Анкара выражала недовольство тем, как дружелюбно в Швеции принимают сторонников Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией. Многие ее члены нашли убежище именно в Швеции, где и проводили свои акции протеста против властей Турции.

Серьезное напряжение в отношении между странами также создала акция с сожжением Корана возле посольства Турции в Стокгольме в январе 2023 года. В итоге Турция выставила ряд условий, при выполнении которых она была согласна позволить Швеции стать членом НАТО. И они ясно были выполнены, раз в январе турецкий парламент одобрил шведскую заявку, а затем президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий законопроект.

В результате до сегодняшнего дня Венгрия оставалась единственной страной, от которой зависело, присоединится Швеция к НАТО или нет. Из-за определенных действий Стокгольма, критиковавшего Будапешт, призывавшего ЕС поддержать оппозицию в Венгрии и даже прекратить выделение помощи ЕС, ряд политиков выступал против. В ходе голосования в парламенте один из депутатов Новак Элод предложил наложить вето на вступление Швеции в НАТО. Но широкой поддержки он не нашел.