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«Целых домов не так много». Что осталось от Авдеевки

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Военнослужащий у разрушенного многоэтажного дома в Авдеевке, февраль 2024 года
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Военнослужащий у разрушенного многоэтажного дома в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
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Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости
Вход в квартиру в разрушенном в ходе боев здании квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
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Вход в квартиру в разрушенном в ходе боев здании квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости
Местные жители на одной из улиц Авдеевки, февраль 2024 года
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Местные жители на одной из улиц Авдеевки, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

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Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО осматривают Свято-Михайловский храм в Авдеевке, февраль 2024 года
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Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО осматривают Свято-Михайловский храм в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости
Военнослужащие в центре Авдеевки, февраль 2024 года
6/38
Военнослужащие в центре Авдеевки, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
7/38
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости
Военнослужащие у разрушенных многоэтажных домов в Авдеевке, февраль 2024 года
8/38
Военнослужащие у разрушенных многоэтажных домов в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Разрушенные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
9/38
Разрушенные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости

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Обломки разрушенного в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
10/38
Обломки разрушенного в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости
Местная жительница во время прогулки, Авдеевка, февраль 2024 года
11/38
Местная жительница во время прогулки, Авдеевка, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Разрушения в квартале Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
12/38
Разрушения в квартале Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости
Разрушенное в ходе боев здание квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
13/38
Разрушенное в ходе боев здание квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости
Разбитая машина во дворе квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
14/38
Разбитая машина во дворе квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости

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Разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке, февраль 2024 года
15/38
Разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Поврежденное в ходе боев здание квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
16/38
Поврежденное в ходе боев здание квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости
Сапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО осматривает Свято-Михайловский храм в Авдеевке, февраль 2024 года
17/38
Сапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО осматривает Свято-Михайловский храм в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости
Военнослужащий у разрушенного многоэтажного дома в Авдеевке, февраль 2024 года
18/38
Военнослужащий у разрушенного многоэтажного дома в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Разрушенное в ходе боев здание квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
19/38
Разрушенное в ходе боев здание квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости

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Разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке, февраль 2024 года
20/38
Разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
21/38
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости
Военнослужащие у разрушенных многоэтажных домов в Авдеевке, февраль 2024 года
22/38
Военнослужащие у разрушенных многоэтажных домов в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Разрушенное в ходе боев здание квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
23/38
Разрушенное в ходе боев здание квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости
Последствия боев в Авдеевке, февраль 2024 года
24/38
Последствия боев в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

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Военнослужащие у разрушенного в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
25/38
Военнослужащие у разрушенного в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости
Разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке, февраль 2024 года
26/38
Разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке, февраль 2024 года
27/38
Разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Военнослужащий у разрушенного многоэтажного дома в Авдеевке, февраль 2024 года
28/38
Военнослужащий у разрушенного многоэтажного дома в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке, февраль 2024 года
29/38
Разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

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БМП-2 в центре Авдеевки, февраль 2024 года
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БМП-2 в центре Авдеевки, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке, февраль 2024 года
31/38
Разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Последствия боев в Авдеевке, февраль 2024 года
32/38
Последствия боев в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Местный житель в центре Авдеевки, февраль 2024 года
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Местный житель в центре Авдеевки, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке, февраль 2024 года
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Разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

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Последствия боев в Авдеевке, февраль 2024 года
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Последствия боев в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Военнослужащие в центре города, Авдеевка, февраль 2024 года
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Военнослужащие в центре города, Авдеевка, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Стела на въезде в Авдеевку, февраль 2024 года
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Стела на въезде в Авдеевку, февраль 2024 года 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года
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Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке, февраль 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости

Разрушенные дома, поврежденная инфраструктура и много мин — так выглядит Авдеевка, бои за которую шли с октября 2023 года. Город расположен в 13 км от Донецка.

Однако, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, в населенном пункте продолжают жить несколько сотен гражданских. Чиновник также заявил, что, несмотря на большой масштаб разрушений, город все же будет восстановлен. Однако решение об этом еще предстоит принять «на федеральном уровне».

«Целых домов, которые возможно будет отремонтировать, не так много», — признал глава региона.

Если решение о восстановлении все же будет принято, то за него, вероятно, возьмется Челябинская область, так как Авдеевка стала ее подшефной территорией.

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