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Российская авиация поразила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении.

Авиация РФ поразила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.

Также расчёт РСЗО «Град» уничтожил немецкую БМП Marder на Купянском направлении.

Кроме того, в Харьковской области был уничтожен пункт дислокации беспилотных сил ВСУ.

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