Авиация РФ поразила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Российская авиация поразила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении.
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.
Также расчёт РСЗО «Град» уничтожил немецкую БМП Marder на Купянском направлении.
Кроме того, в Харьковской области был уничтожен пункт дислокации беспилотных сил ВСУ.