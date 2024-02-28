Авиация РФ поразила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.

Также расчёт РСЗО «Град» уничтожил немецкую БМП Marder на Купянском направлении.