В Госдепе исключили отправку военных и инструкторов на Украину

США не направляют на Украину ни боевые части, ни инструкторов, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер . Об этом пишет ТАСС .

Он ответил на вопрос журналистов о том, может ли Вашингтон, не отправляя военных на Украину, направить туда интрукторов. Как указал Миллер, в США не делают в этом случае различия между боевыми частями и инструкторами для обучения вооруженных сил.