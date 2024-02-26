Шольц прокомментировал одобрение Венгрией заявки Швеции на вступление в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал одобрение Венгрией заявки Швеции на присоединение к НАТО. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Шольца, одобрение этой заявки является победой для всего НАТО. Канцлер также добавил, что это событие укрепит альянс, а также увеличит безопасность Европы и всего мира.

«Путь Швеции к вступлению в НАТО открыт — это победа для всех нас. Хорошо, что венгерский парламент сегодня одобрил присоединение», — написал он.