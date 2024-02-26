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Песков высказался об уничтожении Abrams в районе Авдеевки

Бойцы ВС России с самого начала говорили, что поставленные ВСУ американские танки Abrams будут гореть, как и другие. Так прокомментировал новость об уничтожении боевой машины США в зоне СВО пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее журналист Владимир Соловьев разместил у себя в Telegram-канале видео горящего Abrams в районе Авдеевки. Данный танк стал первой уничтоженной на Украине американской боевой машиной.

«С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие», — ответил на вопрос о том, видели ли в Кремле эти кадры Песков.

По его словам, уничтожение любых вооружений ВСУ является «ежедневной, планомерной, профессиональной и самоотверженной работой российских военных, которые ежедневно демилитаризуют Украину».

Появились кадры с первым подбитым танком Abrams под Авдеевкой

Напомним, что о выводе Abrams к передовой стало известно 25 февраля.

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