Появилось видео уничтожения американского танка Abrams в зоне СВО
Российские военные уничтожили на Украине первый американский танк Abrams. Кадрами из зоны СВО поделился у себя в Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.
Танк был подбит и уничтожен в районе Авдеевки. По информации «РИА Новости», это может быть тот танк, который ВСУ показывали в своем ролике еще до перехода Авдеевки под контроль ВС РФ.
«На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили», — сообщил источник агентства.
Согласно данным портала «Смотрим», уничтоженный Abrams на свой счет записали военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.
Напомним, что о выводе американских танков к передовой в районе Авдеевки стало известно 25 февраля.
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