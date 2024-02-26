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Появилось видео уничтожения американского танка Abrams в зоне СВО

Российские военные уничтожили на Украине первый американский танк Abrams. Кадрами из зоны СВО поделился у себя в Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.

Танк был подбит и уничтожен в районе Авдеевки. По информации «РИА Новости», это может быть тот танк, который ВСУ показывали в своем ролике еще до перехода Авдеевки под контроль ВС РФ.

«На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили», — сообщил источник агентства.

Согласно данным портала «Смотрим», уничтоженный Abrams на свой счет записали военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

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Напомним, что о выводе американских танков к передовой в районе Авдеевки стало известно 25 февраля.

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