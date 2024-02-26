Российские военные уничтожили на Украине первый американский танк Abrams. Кадрами из зоны СВО поделился у себя в Telegram-канале журналист Владимир Соловьев .

Танк был подбит и уничтожен в районе Авдеевки. По информации «РИА Новости», это может быть тот танк, который ВСУ показывали в своем ролике еще до перехода Авдеевки под контроль ВС РФ.