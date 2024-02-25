Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на американский танкер

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило о нанесении ракетного удара по нефтяному танкеру Torm Thor, следовавшему под флагом США в Аденском заливе.

"Военно-морские силы Йемена провели качественную операцию, в ходе которой нанесли удар по американскому нефтяному танкеру Torm Thor в Аденском заливе с помощью противокорабельных ракет", - сказал военный представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что эсминец USS Mason уничтожил противокорабельную ракету, выпущенную с территории Йемена. По данным командования, целью ракеты был Torm Thor - танкер для перевозки нефти и химикатов, принадлежащий и эксплуатируемый США.

Кроме того, хуситы заявили об атаке с помощью беспилотников, которой подверглись несколько кораблей ВМС США в Красном море.