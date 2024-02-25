США и Великобритания нанесли новую серию ударов по Йемену

Как сообщает источник, удары предназначались «десяткам целей» мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» в нескольких местах, «включая столицу Сану». Ракеты поразили места расположения радаров и вооружений, центры управления и связи, а также подземные хранилища оружия.

Ранее в представленной на рассмотрение кабинета министров Израиля премьер-министром Биньямином Нетаньяху программе на «день после» разгрома радикального движения ХАМАС говорилось о том, что Израиль намерен удержать контроль над всей областью к западу от реки Иордан в военной сфере, в том числе сухопутное, морское и воздушное пространство палестинских территорий в секторе Газа и на Западном берегу. Документ распространили среди всех членов кабинета, чтобы те обсудили его перед продолжением дискуссий по этой теме.