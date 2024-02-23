"Защитники": сильные кадры с передовой
Фотокорреспонденты РИА Новости создали фотопроект "Защитники", посвященный подвигам российских воинов в зоне специальной военной операции.
Экспозиция открылась накануне в Музее Победы в Москве.
"Ничего подобного до сих пор не было. Я горд нашими фотокорреспондентами, которым удалось передать эти взгляды, на которые сейчас можно опираться всем", — заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В экспозиции представлены фотопортреты людей, главной профессией которых стала защита Родины. Лица на фото разных национальностей и возрастов. Задача проекта - напомнить об освободительной миссии российских солдат.
Сильные кадры ко Дню защитника Отечества - в галерее "Рамблера".
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