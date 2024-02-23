"Защитники": сильные кадры с передовой

Бойцы отдельного танкового батальона "Август". Старший сержант Александр (позывной "Наум"), отмечен рядом наград ЛНР и РФ, в том числе медалью "За боевые отличия", Орденом "За доблесть" II степени. Капитан Максим (позывной "Август"), отмечен рядом наград ЛНР и РФ, в том числе Орденом Мужества, Орденом "За доблесть" II степени Старший сержант Александр (позывной "Пряник"), отмечен рядом наград ЛНР и РФ, в том числе медалью "За воинскую доблесть" II степени, Орденом "За доблесть" II степени.