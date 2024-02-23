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"Защитники": сильные кадры с передовой

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Максим Бельченко, старший лейтенант, заместитель командира батальона по военно-политической работе. Награжден Орденом Мужества.
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Максим Бельченко, старший лейтенант, заместитель командира батальона по военно-политической работе. Награжден Орденом Мужества. 
© Алексей Майшев / РИА Новости
Малик Гаджиев (позывной "Гроза") лейтенант, командир разведывательного взвода. Награжден Орденом Мужества, медалями "За отвагу", "За храбрость". Исмаил Магомедов (позывной "Горец"), старший лейтенант, командир разведывательного взвода. Кавалер двух Орденов Мужества.
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Малик Гаджиев (позывной "Гроза") лейтенант, командир разведывательного взвода. Награжден Орденом Мужества, медалями "За отвагу", "За храбрость". Исмаил Магомедов (позывной "Горец"), старший лейтенант, командир разведывательного взвода. Кавалер двух Орденов Мужества. 
© Алексей Майшев / РИА Новости
Валид Куруев. Имам, учитель-религиовед. До СВО - заместитель муфтия Чеченской Республики. Стрелок Спецназа "Ахмат"
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Валид Куруев. Имам, учитель-религиовед. До СВО - заместитель муфтия Чеченской Республики. Стрелок Спецназа "Ахмат" 
© Алексей Майшев / РИА Новости
Александр (позывной "Пламя"), командир разведывательного взвода. Награжден медалью "За отвагу".
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Александр (позывной "Пламя"), командир разведывательного взвода. Награжден медалью "За отвагу". 
© Алексей Майшев / РИА Новости

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Юрий Петренко, и.о начальника Сватовского РЭС государственного унитарного предприятия ЛНР "РСК". Занимался ликвидацией последствий ударов ВСУ по энергетическим объектам. Награжден Почётной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса.
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Юрий Петренко, и.о начальника Сватовского РЭС государственного унитарного предприятия ЛНР "РСК". Занимался ликвидацией последствий ударов ВСУ по энергетическим объектам. Награжден Почётной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса. 
© Алексей Майшев / РИА Новости
Алексей Сергеев, старший сержант, командир отделения отряда Международного противоминного центра ВС РФ. Обнаружил и обезвредил более 1000 мин и несколько тысяч боеприпасов. Награжден медалями "За отвагу", "Суворова".
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Алексей Сергеев, старший сержант, командир отделения отряда Международного противоминного центра ВС РФ. Обнаружил и обезвредил более 1000 мин и несколько тысяч боеприпасов. Награжден медалями "За отвагу", "Суворова".  
© Алексей Майшев / РИА Новости
Командир диверсионно-разведывательного казачьего батальона "Енисей" с позывным "Амиго", представлен к медали "За отвагу".
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Командир диверсионно-разведывательного казачьего батальона "Енисей" с позывным "Амиго", представлен к медали "За отвагу". 
© Алексей Майшев / РИА Новости
Константин, десантник, гвардии подполковник. Участник СВО с первых дней. Кавалер двух Орденов Мужества, отмечен медалями "За отвагу", "За боевые отличия" и другими наградами МО РФ.
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Константин, десантник, гвардии подполковник. Участник СВО с первых дней. Кавалер двух Орденов Мужества, отмечен медалями "За отвагу", "За боевые отличия" и другими наградами МО РФ. 
© Алексей Майшев / РИА Новости
Бойцы отдельного танкового батальона "Август". Старший сержант Александр (позывной "Наум"), отмечен рядом наград ЛНР и РФ, в том числе медалью "За боевые отличия", Орденом "За доблесть" II степени. Капитан Максим (позывной "Август"), отмечен рядом наград ЛНР и РФ, в том числе Орденом Мужества, Орденом "За доблесть" II степени Старший сержант Александр (позывной "Пряник"), отмечен рядом наград ЛНР и РФ, в том числе медалью "За воинскую доблесть" II степени, Орденом "За доблесть" II степени.
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Бойцы отдельного танкового батальона "Август". Старший сержант Александр (позывной "Наум"), отмечен рядом наград ЛНР и РФ, в том числе медалью "За боевые отличия", Орденом "За доблесть" II степени. Капитан Максим (позывной "Август"), отмечен рядом наград ЛНР и РФ, в том числе Орденом Мужества, Орденом "За доблесть" II степени Старший сержант Александр (позывной "Пряник"), отмечен рядом наград ЛНР и РФ, в том числе медалью "За воинскую доблесть" II степени, Орденом "За доблесть" II степени. 
© Алексей Майшев / РИА Новости

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Татьяна Дергачева (позывной "Док"), начмед отряда специального назначения "Рысь". Лично занимается эвакуацией раненых бойцов с передовой.
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Татьяна Дергачева (позывной "Док"), начмед отряда специального назначения "Рысь". Лично занимается эвакуацией раненых бойцов с передовой.  
© Алексей Майшев / РИА Новости
Олег Ликонцев (позывной "Кан"), командир казачьего экспедиционного батальона "Сибирь". Вместе с земляками-сибиряками насмерть стоял под Артёмовском (Бахмутом). Первый казак-доброволец, которому присвоено звание Героя Российской Федерации.
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Олег Ликонцев (позывной "Кан"), командир казачьего экспедиционного батальона "Сибирь". Вместе с земляками-сибиряками насмерть стоял под Артёмовском (Бахмутом). Первый казак-доброволец, которому присвоено звание Героя Российской Федерации. 
© Алексей Майшев / РИА Новости
Позывной "Парашют", командир мотострелкового взвода. Награжден Орденом Мужества.
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Позывной "Парашют", командир мотострелкового взвода. Награжден Орденом Мужества.  
© Алексей Майшев / РИА Новости
Командир минометного расчета с позывным "Слава" отряда специального назначения "Рысь". В 2014 году вступила в ряды ополчения, выполняет боевые задачи в зоне СВО.
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Командир минометного расчета с позывным "Слава" отряда специального назначения "Рысь". В 2014 году вступила в ряды ополчения, выполняет боевые задачи в зоне СВО. 
© Алексей Майшев / РИА Новости
Алексей Мишарин (позывной "Домовой"), доброволец, разведчик. Защищает Донбасс с 2014 года. После ранения выполняет задачи по морально-волевой подготовке бойцов-разведчиков.
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Алексей Мишарин (позывной "Домовой"), доброволец, разведчик. Защищает Донбасс с 2014 года. После ранения выполняет задачи по морально-волевой подготовке бойцов-разведчиков.  
© Алексей Майшев / РИА Новости

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Апти Алаудинов, генерал-майор, легендарный командир спецназа "Ахмат". Удостоен званий Героя Российской Федерации, Героя Чеченской Республики и Героя ЛНР.
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Апти Алаудинов, генерал-майор, легендарный командир спецназа "Ахмат". Удостоен званий Героя Российской Федерации, Героя Чеченской Республики и Героя ЛНР. 
© Алексей Майшев / РИА Новости
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24.02.2022 года. Награжден Орденом Мужества, орденами "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалями "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" I и II степени.
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Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24.02.2022 года. Награжден Орденом Мужества, орденами "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалями "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" I и II степени. 
© Алексей Майшев / РИА Новости
Александр (позывной "Монтана"), сержант, командир отделения, инструктор по работе с ПКМ. Участник СВО с первого дня. Награжден: медалями "За отвагу", "Суворова", "За храбрость" II степени, Знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени.
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Александр (позывной "Монтана"), сержант, командир отделения, инструктор по работе с ПКМ. Участник СВО с первого дня. Награжден: медалями "За отвагу", "Суворова", "За храбрость" II степени, Знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени.  
© Алексей Майшев / РИА Новости
Евгений Диканский, капитан. С начала СВО в составе отряда специального назначения "Рысь". В настоящее время начальник штаба отряда. Награжден Орденом Мужества, медалью "За отвагу".
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Евгений Диканский, капитан. С начала СВО в составе отряда специального назначения "Рысь". В настоящее время начальник штаба отряда. Награжден Орденом Мужества, медалью "За отвагу".  
© Алексей Майшев / РИА Новости
Бойцы из Якутии казачьего диверсионно-разведывательного батальона "Скиф" с позывными "Трифон" и "Кобра".
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Бойцы из Якутии казачьего диверсионно-разведывательного батальона "Скиф" с позывными "Трифон" и "Кобра".  
© Алексей Майшев / РИА Новости

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Владимир Полуполтинных (позывной "Полтинник"), гвардии полковник, командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка им Матвея Платова. С 2014 года - в составе отряда народного ополчения. Первый Герой ЛНР.
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Владимир Полуполтинных (позывной "Полтинник"), гвардии полковник, командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка им Матвея Платова. С 2014 года - в составе отряда народного ополчения. Первый Герой ЛНР.  
© Алексей Майшев / РИА Новости
Руслан (позывной "Снежок"). За особые заслуги в зоне СВО награждён Орденом Мужества и медалью "Суворова". Присвоено внеочередное воинское звание - капитан.
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Руслан (позывной "Снежок"). За особые заслуги в зоне СВО награждён Орденом Мужества и медалью "Суворова". Присвоено внеочередное воинское звание - капитан. 
© Алексей Майшев / РИА Новости
Александр Годунов (позывной "Рататуй"), рядовой, командир отделения. Представлен к Ордену Мужества за героизм в зоне СВО.
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Александр Годунов (позывной "Рататуй"), рядовой, командир отделения. Представлен к Ордену Мужества за героизм в зоне СВО.  
© Алексей Майшев / РИА Новости
Владимир Левков, старший лейтенант контрактной службы отдельного батальона связи. Выполняет ряд задач, связанных с обеспечением подразделений связью в зоне СВО.
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Владимир Левков, старший лейтенант контрактной службы отдельного батальона связи. Выполняет ряд задач, связанных с обеспечением подразделений связью в зоне СВО.  
© Алексей Майшев / РИА Новости
Иеромонах Макарий (Смочук). Огромный вклад в укрепление морального духа и стойкости бойцов диверсионно-разведывательного батальона "Енисей" вносит батальонный священник отец Макарий, который по собственному почину принял решение нести религиозную службу в зоне СВО. Представлен к медали "За отвагу".
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Иеромонах Макарий (Смочук). Огромный вклад в укрепление морального духа и стойкости бойцов диверсионно-разведывательного батальона "Енисей" вносит батальонный священник отец Макарий, который по собственному почину принял решение нести религиозную службу в зоне СВО. Представлен к медали "За отвагу".  
© Алексей Майшев / РИА Новости

Фотокорреспонденты РИА Новости создали фотопроект "Защитники", посвященный подвигам российских воинов в зоне специальной военной операции.

Экспозиция открылась накануне в Музее Победы в Москве.

"Ничего подобного до сих пор не было. Я горд нашими фотокорреспондентами, которым удалось передать эти взгляды, на которые сейчас можно опираться всем", — заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

В экспозиции представлены фотопортреты людей, главной профессией которых стала защита Родины. Лица на фото разных национальностей и возрастов. Задача проекта - напомнить об освободительной миссии российских солдат.

Сильные кадры ко Дню защитника Отечества - в галерее "Рамблера".

Военные новости
Фото
Дмитрий Киселев
Москва
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