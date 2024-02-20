Йеменские хуситы атаковали израильское судно в Аденском заливе
Военный представитель йеменских хуситов Яхьи Сариа заявил, что движение атаковало израильское судно в Аденском заливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Сариа в социальных сетях.
По словам представителя хуситов, атака была совершена с помощью противокорабельных ракет. Под удар попало израильское судно MSC Silver, пересекающее Аденский залив.
«Военно-морские силы Йемена провели операцию против израильского судна MSC Silver в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет», — заявил он.
Ранее йеменские хуситы атаковали в Аденском заливе два судна США.
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