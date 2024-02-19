Хуситы атаковали два американских судна в Аденском заливе

"Военно-морские силы Йемена провели две качественные операции, в ходе которых они нанесли удары по двум американским судам в Аденском заливе - Sea Champion и Navis Fortuna. Операции были проведены с использованием ряда противокорабельных ракет", - сказал Сариа в эфире телеканала Al-Masirah.