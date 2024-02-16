Тарнавский: в Авдеевке для ВСУ подготовлены новые позиции

Для бойцов ВСУ в Авдеевке подготовлены новые позиции, украинские командиры "знают свою задачу и выполняют ее". Об этом в своем Telegram-канале написал командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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"Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев", — написал Тарнавский.

Ситуацию в Авдеевке он назвал "сложной, но контролируемой". По словам командующего, в настоящее время "происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях". Кроме того, войскам выделены дополнительные боеприпасы.

«Наивысшая ценность и приоритет для нас — сохранение жизни украинского солдата», — резюмировал Тарнавский.