Для бойцов ВСУ в Авдеевке подготовлены новые позиции, украинские командиры "знают свою задачу и выполняют ее". Об этом в своем Telegram-канале написал командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев", — написал Тарнавский.
Ситуацию в Авдеевке он назвал "сложной, но контролируемой". По словам командующего, в настоящее время "происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях". Кроме того, войскам выделены дополнительные боеприпасы.
«Наивысшая ценность и приоритет для нас — сохранение жизни украинского солдата», — резюмировал Тарнавский.
15 февраля сообщалось, что на месте селфи Зеленского в Авдеевке установили флаг России. В тот же день в ВСУ допустили скорую сдачу Авдеевки российским силам.