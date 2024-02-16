Генерал ВСУ сообщил о неудобных вопросах Сырского

Новый главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский начал задавать те же вопросы об обеспечении армии, о которых говорил экс-командующий Валерий Залужный, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского генерала в отставке Сергея Кривоноса.

По его словам, Вооруженные силы не обеспечиваются нужным количеством боеприпасов, техникой, маслами.

«Где люди, где техника, где боеприпасы?» — заявил Кривонос.

Как заявил генерал, без необходимого материального обеспечения украинской армии нет смысла рассчитывать на чудо, независимо от того, сколько генералов поменяют в руководстве ВСУ.

«Если мы думаем, что замена 16 генералов позволит коренным образом изменить ситуацию, то любые возможности вооруженных сил всегда будут опираться на возможности экономики», — указал военный.

По его словам, в современных боевых действиях победу обеспечивают не лобовые атаки или личная храбрость, а экономические потенциалы.