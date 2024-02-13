Аналитики спрогнозировали опасное десятилетие вооруженных конфликтов

Международный институт стратегических исследований опубликовал прогноз на ближайшие несколько лет, в котором говорится о высокой вероятности наступления опасного «десятилетия военных конфликтов».

Как считают аналитики, ряд военных конфликтов, которые разгорелись на Земле в последние несколько лет, могут привести к наступлению еще более опасного периода. Согласно опубликованным данным, текущая ситуация уже привела к рекордному росту общемировых расходов на оборону — 2,2 триллиона долларов за 2023 год. При этом в институте считают, что в дальнейшем эта сумма будет только расти.

«Нынешняя ситуация в сфере военной безопасности предвещает, что, вероятно, наступит еще более опасное десятилетие, характеризующееся бесстыдным применением некоторыми военной силы для реализации своих претензий», — говорится в прогнозе.

В институте также добавили, что с момента присоединения Крыма к составу России оборонные расходы резко выросли сразу у ряда стран — РФ, США, Китая и стран НАТО. При этом аналитики считают, что конфликт на Украине может привести к пересмотру многими странами состава своих армий.

«Уроки, извлеченные из боевых действий, начинают влиять на мышление многих вооруженных сил. В это входит более высокая оценка артиллерии, барражирующих боеприпасов и систем противодействия БПЛА, а также понимание ценности морских беспилотных аппаратов, и исходящей от них угрозы», — добавили аналитики.