"Фронт затрещал". Наступление России вызвало панику на Украине
По всей линии фронта Вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация из-за наступления России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного редактора сайта «Цензор.нет» и экс-советника глава Минобороны Украины Юрия Бутусова.
«Фронт трещит, <...> на некоторых участках, мы видим, нашим войскам уже приходится отходить», — заявил он.
По его словам, Россия обладает «большим преимуществом» в оснащенности и численности личного состава по всей линии боевого соприкосновения. Российские войска перешли в наступление «практически на всех участках».
Бутусов считает, что Киев не только оставил украинскую армию без пополнений из-за провала мобилизации, но и не справился с организацией военного производства в стране. Бывший советник указал, что «проблемы на фронте очень большие».