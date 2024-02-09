Военные РФ овладели двумя опорниками ВСУ на Купянском направлении

"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять оперативные задачи на купянском направлении. Мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией отразили пять контратак штурмовых групп 30-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах озера Лиман и населенных пунктов Синьковка и Терны, в ходе которых улучшили свои позиции, овладев двумя опорными пунктами", - сказал он.