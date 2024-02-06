Yle: после отставки Залужного на Украине начнется масштабная мобилизация
Новый главнокомандующий ВСУ, который придет на смену Валерия Залужного, начнет масштабную мобилизацию населения. Такое мнение высказала финская Yle, передает «РИА Новости».
В издании указали, что закон о масштабной мобилизации требовалось «принять незамедлительно», но из-за критики Зеленский «пошел на попятную, решив переложить эту ответственность на других».
«Мобилизация неизбежна, но она ляжет на плечи новому главнокомандующему, который и станет козлом отпущения», — уверены в Yle.
При этом в издании считают, что смена главкома ВСУ «обречена на провал», поскольку в данном вопросе Зеленский руководствуется не интересами страны, а пытается «застраховать собственный политический капитал». Кроме того Залужный пользуется «большим доверием в обществе» и его отставка «подорвет не только имидж Зеленского, но и доверие общества к государству», что может стать тем уроном, который Киеву не удастся восполнить.
Ранее экс-депутат Рады Игорь Мосийчук заявил, что отставка Залужного затягивается, поскольку Зеленский «хочет уволить его в выгодный информационный момент и переложить на него вину за потерю Авдеевки».