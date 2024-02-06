Yle: после отставки Залужного на Украине начнется масштабная мобилизация

В издании указали, что закон о масштабной мобилизации требовалось «принять незамедлительно», но из-за критики Зеленский «пошел на попятную, решив переложить эту ответственность на других».

При этом в издании считают, что смена главкома ВСУ «обречена на провал», поскольку в данном вопросе Зеленский руководствуется не интересами страны, а пытается «застраховать собственный политический капитал». Кроме того Залужный пользуется «большим доверием в обществе» и его отставка «подорвет не только имидж Зеленского, но и доверие общества к государству», что может стать тем уроном, который Киеву не удастся восполнить.