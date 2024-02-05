Экс-депутат Рады назвал причину затягивания отставки Залужного

Киев тянет с отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного намеренно, поскольку хочет переложить на него вину за потерю Авдеевки. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

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Он считает, что Киев сознательно тянет с отставкой Залужного и «сменой силового руководства и частично политического руководства страны».

«Потому что главная цель — Залужный, и они хотят его уволить в выгодный информационный момент. Потеря Авдеевки, не дай бог, окружение вооруженных сил в Авдеевке станут причиной отставки Залужного. Обществу покажут: смотрите, он допустил, он виноват», — сказал Мосийчук.

Кроме того, по словам экс-депутата, Киев намерен «зачистить военное руководство страны», то есть всех связанных с Залужным генералов и руководителей. В частности, под увольнение попадут начальник Генштаба Сергей Шаптала, начальник нацакадемии сухопутных войск Павел Ткачук, командующий десятым армейским корпусом Василий Зубанич, уверен Мосийчук. В качестве причины таких мер он назвал приближающиеся сроки, когда «истекает легитимность президента».