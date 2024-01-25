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Пентагон прокомментировал слухи о выводе войск США из Ирака

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что переговоры между военными США и Ирака не затронут тему вывода американских войск. Об этом сообщает ТАСС.

Пентагон прокомментировал слухи о выводе войск США из Ирака
© globallookpress.com

По словам Сингх, предстоящие переговоры рабочих групп Высшей военной комиссии США и Ирака не являются переговорами о выводе американских войск из Ирака — стороны планируют обсудить перспективы будущего сотрудничества между странами. Кроме того, на встрече будет поднята тема борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) и уровень оснащенности иракских войск.

«Речь на них будет идти о будущем двустороннего сотрудничества США и Ирака», — рассказала Сингх.

Ранее о перспективе вывода американских войск из Ирака рассказал востоковед Александр Каргин.

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