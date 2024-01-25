Эксперт оценил вероятность вывода войск США из Сирии

Вывод американских войск из Сирии – это часть тренда, связанного с заявлениями об уходе США с Ближнего Востока в целом. Об уходе США из региона говорилось еще при президентстве [Барака] Обамы, при этом данный тренд развивался при Дональде Трампе, который обозначил, что главный приоритет США – это Юго-Восточный регион, то есть все, что связано с Китаем, Японией, Тайванем и так далее. А с Ближнего Востока они собирались постепенно уходить. Тем не менее основные действия США в регионе (например, вывод войск из Афганистана) пришлись на Байдена. Поэтому если говорить о глобальном тренде, то вывод войск США из Сирии в него укладывается. Однако в настоящий момент имеется конкретика, есть конкретная ситуация – это резкое обострение на Ближнем Востоке, на фоне которого, полагаю, уход США из Сирии крайне маловероятен.

Александр Каргин Востоковед, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку