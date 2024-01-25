Эксперт оценил вероятность вывода войск США из Сирии
Востоковед Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о планах США вывести свои войска из Сирии и оценил готовность Вашингтона к таким действиям.
Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на четыре источника в Пентагоне и Госдепартаменте сообщило, что в администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность вывода американских войск из Сирии. После начала войны Израиля и палестинского движения ХАМАС напряженность на Ближнем Востоке достигла апогея, подчеркнул американский эксперт по Сирии и борьбе с терроризмом Чарльз Листер в своей статье для Foreign Policy. По его версии, неудивительно, что в таких условиях администрация Байдена решила пересмотреть свои военные приоритеты в регионе. Листер отмечает, что речь может идти о полном, а не частичном выводе американских войск из Сирии. Хотя окончательное решение пока не принято, источники заявили, что Белый дом больше не инвестирует в поддержание сирийской миссии, которую считает ненужной. Сейчас идут активные внутренние обсуждения, чтобы определить, как и когда может произойти вывод войск.
Вывод американских войск из Сирии – это часть тренда, связанного с заявлениями об уходе США с Ближнего Востока в целом. Об уходе США из региона говорилось еще при президентстве [Барака] Обамы, при этом данный тренд развивался при Дональде Трампе, который обозначил, что главный приоритет США – это Юго-Восточный регион, то есть все, что связано с Китаем, Японией, Тайванем и так далее. А с Ближнего Востока они собирались постепенно уходить. Тем не менее основные действия США в регионе (например, вывод войск из Афганистана) пришлись на Байдена. Поэтому если говорить о глобальном тренде, то вывод войск США из Сирии в него укладывается. Однако в настоящий момент имеется конкретика, есть конкретная ситуация – это резкое обострение на Ближнем Востоке, на фоне которого, полагаю, уход США из Сирии крайне маловероятен.Александр Каргин Востоковед, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку
По словам специалиста, вывод войск из Сирии может повлиять на репутацию США в мире.
«Думаю, что сейчас американцы не уйдут из Сирии, потому что это будет воспринято как очередное геополитическое поражение Вашингтона – особенно на фоне ситуации с хуситами и обострившегося конфликта с Ираном. Кроме того, такой уход с большой долей вероятности может превратиться в некий аналог бегства, как это уже было в Афганистане. Соответственно, это нанесет критический электоральный удар по Байдену, которому есть что терять перед выборами президента США», — отметил он.
США пытаются контролировать центральную часть ближневосточного региона, поэтому военные базы в Сирии играют в этом аспекте определенную роль, а также создают напряжение для президента страны Башара Асада, добавил специалист.
«Но глобально Сирия не является приоритетом США. Их баз в стране немного, и по большому счету они ни на что не влияют. Главный интерес США в регионе – это Ирак и все, что связано с талибами («Талибан», запрещенная в России террористическая организация), с Персидским заливом. Так что в целом базы в Сирии не нужны США. Но я не верю, что американцы их сейчас ликвидируют. Это стало бы полным пиар-провалом, это было бы воспринято как дальнейшее ослабление США на международной арене», — заключил Каргин.
Ранее Fox News со ссылкой на источник сообщил о планах США и Ирака обсудить присутствие американских войск в республике.