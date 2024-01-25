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Foreign Policy: США планирует вывести войска из Сирии

В администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность вывода американских войск из Сирии. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на четыре источника в Пентагоне и Госдепартаменте.

Foreign Policy: США планирует вывести войска из Сирии
© globallookpress.com

После начала войны Израиля и палестинского движения ХАМАС напряженность на Ближнем Востоке достигла апогея, подчеркнул американский эксперт по Сирии и борьбе с терроризмом Чарльз Листер в своей статье для Foreign Policy. По его версии, неудивительно, что в таких условиях администрация Байдена решила пересмотреть свои военные приоритеты в регионе.

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Листер отмечает, что речь может идти о полном, а не частичном выводе американских войск из Сирии. Хотя окончательное решение пока не принято, источники заявили, что Белый дом больше не инвестирует в поддержание сирийской миссии, которую считает ненужной. Сейчас идут активные внутренние обсуждения, чтобы определить, как и когда может произойти вывод войск.

Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару

По версии эксперта, вывод войск станет катастрофой для влияния США и их союзников на неразрешенный кризис в Сирии, а также «подарком» террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России). Хотя группировка значительно ослаблена, она может возродиться, если получит пространство для этого, считает Листер.

В последнее время в Сирии находятся около 900 американских военнослужащих, которые занимаются сдерживанием остатков группировки на северо-востоке страны. Листер отметил, что совсем недавно, 16 января, члены группировки подвергли ракетному обстрелу тюрьму, в которой содержатся около пяти тысяч террористов, что спровоцировало попытку массового побега. Эта операция в конечном итоге была сорвана, что доказывает важность присутствия американских войск, подчеркнул эксперт.

Сейчас около десяти тысяч боевиков содержатся в 20 временных тюрьмах в Сирии, еще 50 тысяч связанных с ними женщин и детей содержатся в охраняемых лагерях.

В 2021 году на фоне вывода американских войск выросла напряженность в Афганистане. Основные силы США покинули страну к середине июля 2021-го.

Президент Ашраф Гани бежал из страны, государства эвакуировали своих дипломатов, тысячи людей попытались покинуть страну через аэропорт Кабула, многие из них погибли.

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