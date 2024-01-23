Нидерланды направят в Румынию дроны для слежки за РФ

Нидерланды направят на восточную границу НАТО в Румынии три дрона MQ-9 Reaper с целью слежки за Россией. Об этом сообщает Parool.

По данным издания, такое решение в Нидерландах приняли на фоне заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не видит сейчас непосредственной угрозы со стороны РФ.

«Три голландских супербеспилотника будут следить за русскими на восточной границе НАТО с начала следующего месяца», — говорится в тексте.

Отмечается, что это станет первым случаем использования беспилотной авиации ВВС за рубежом.