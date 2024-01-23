Нидерланды направят в Румынию дроны для слежки за РФ
Нидерланды направят на восточную границу НАТО в Румынии три дрона MQ-9 Reaper с целью слежки за Россией. Об этом сообщает Parool.
По данным издания, такое решение в Нидерландах приняли на фоне заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не видит сейчас непосредственной угрозы со стороны РФ.
«Три голландских супербеспилотника будут следить за русскими на восточной границе НАТО с начала следующего месяца», — говорится в тексте.
Отмечается, что это станет первым случаем использования беспилотной авиации ВВС за рубежом.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с критикой в адрес ряда европейских политиков и военачальников, разводящих панику вокруг угрозы нападения России. Он заявил, что не понимает, как они приходят к таким оценкам, призвав сконцентрироваться на сегодняшних проблемах.