Боррель высказался о панике вокруг «угрозы нападения» РФ в ЕС
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с критикой в адрес ряда европейских политиков и военачальников, которые разводят панику вокруг «угрозы нападения» России. Его слова приводит РИА «Новости».
Боррель отметил, что не понимает, как они «приходят к подобным оценкам».
«Через два, три, пять или восемь лет — не знаю. Мы должны быть готовыми к тому, чтобы помогать Украине. Не надо предвосхищать появление новых проблем, война там, где она есть», — сказал он.
На этом фоне Боррель призвал «делать все возможное, чтобы конфликт на Украине не распространился дальше, а не гадать, что произойдет через пять лет».
Добавим, что в ЕС неоднократно звучали заявления об «угрозе нападения» России. В частности, об этом говорили глава Минобороны Германии и Швеции Борис Писториус и Микаэль Бюден.