В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об окончании воздушной тревоги в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Напомним, что воздушная тревога была объявлена в 22:13. Таким образом, особый режим отменили спустя 19 минут после начала. Каких-либо подробностей происшествия, как и причины объявления тревоги, Развожаев не назвал.

«Отбой воздушной тревоги!», — сообщил губернатор.