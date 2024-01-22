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В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об окончании воздушной тревоги в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Севастополе отменили воздушную тревогу
© РИА Новости

Напомним, что воздушная тревога была объявлена в 22:13. Таким образом, особый режим отменили спустя 19 минут после начала. Каких-либо подробностей происшествия, как и причины объявления тревоги, Развожаев не назвал.

«Отбой воздушной тревоги!», — сообщил губернатор.

Напомним, что 21 января в Севастополе также была объявлена воздушная тревога.

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