Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в своем Telegram-канале, что в городе снова звучат сирены воздушной тревоги.

В ролике, размещенном губернатором, говорится о том, что гражданам следует взять документы, банковские карточки и проследовать в укрытия.

Жителям многоквартирных домов, не знающим, где находятся укрытия, необходимо тщательно закрыть окна и пройти в комнату с несущими стенами.