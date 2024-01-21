Развожаев: в Севастополе снова объявлена воздушная тревога
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в своем Telegram-канале, что в городе снова звучат сирены воздушной тревоги.
В ролике, размещенном губернатором, говорится о том, что гражданам следует взять документы, банковские карточки и проследовать в укрытия.
Жителям многоквартирных домов, не знающим, где находятся укрытия, необходимо тщательно закрыть окна и пройти в комнату с несущими стенами.
Ранее тревога была объявлена в 13:03, отбой прозвучал в 14:22. Сирены сработали на фоне ракетной атаки со стороны ВСУ. Она была отражена силами ПВО над территорией Херсонской области: расчеты сбили две ракеты.
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