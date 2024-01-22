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В Севастополе объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что в городе введена воздушная тревога. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Севастополе объявлена воздушная тревога
© РИА Новости

К сообщению Развожаев также прикрепил видеоролик, в котором жителям города напоминают о порядке действий в случае воздушной тревоги — необходимости проследовать в ближайшее укрытие, взяв с собой документы и банковские карточки. В случае, если жители многоквартирных домов не знают расположение ближайшего укрытия, им рекомендовано тщательно закрыть окна дома, после чего укрыться в комнате с несущими стенами.

Напомним, что в последний раз воздушная тревога в Севастополе была объявлена 21 января.

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