В Севастополе объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что в городе введена воздушная тревога. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

К сообщению Развожаев также прикрепил видеоролик, в котором жителям города напоминают о порядке действий в случае воздушной тревоги — необходимости проследовать в ближайшее укрытие, взяв с собой документы и банковские карточки. В случае, если жители многоквартирных домов не знают расположение ближайшего укрытия, им рекомендовано тщательно закрыть окна дома, после чего укрыться в комнате с несущими стенами.