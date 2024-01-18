«Это был зеркальный ответ». Востоковед объяснил ракетные удары Пакистана по территории Ирана
Востоковед Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал ракетные удары Пакистана по территории Ирана, выразив мнение, что нынешнее обострение ситуации может привести к большой войне на Ближнем Востоке.
Ранее стало известно, что несколько районов иранской области Сараван провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном подверглись атаке пакистанских ракет и дронов. В МИД Пакистана заявили, что была предпринята серия высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов. При этом в ведомстве подчеркнули, что Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Ирана. В то же время отмечается, что безопасность и национальные интересы страны не могут быть поставлены под угрозу.
Эксперт отметил, что причиной ударов Исламабада стала недавняя атака Ирана по пакистанской территории.
Это был отчетливый зеркальный ответ Пакистана и обозначение «красных линий», которые, с точки зрения руководства страны, не следует переходить. Говоря о причинах начала конфликта, надо понимать, что после теракта в иранском Кермане, в результате которого погибло большое количество людей, на уровне риторики Иран обвинил в произошедшем Израиль. Но риторика риторикой, а в реальности иранцы понимают, что за взрывами в Кермане Израиль не стоял. Внутри Ирана есть реальные силы, которые поддерживаются из Ирака и Пакистана и представляют непосредственную угрозу для Тегерана. Речь, прежде всего, идет о курдских сепаратистских структурах и различных радикальных исламских движениях террористической направленности. Видимо, и те, и другие стоят за терактом и происходящим внутри Ирана обострением. При этом, риторически обвиняя во всем Израиль, на деле Иран борется с теми, кто представляет для него реальную угрозу, – вот с этими группировками. Курдские группировки поддерживаются из Иракского Курдистана, а исламистские группировки – из Пакистана. Поэтому Иран нанес удары по ним, но одновременно это были удары по территориям соседних государств – Ирака и Пакистана. Понятно, что Ираку и Пакистану это не понравилось.Александр Каргин Востоковед, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку
При ударе Ирана по Ираку изначально говорилось, что целью являлось посольство США, однако позже выяснилось, что данный объект не подвергся атаке, напомнил эксперт.
«И вообще все было сделано так, чтобы американцы не отреагировали. То есть непосредственно с США Иран явно не хочет входить в прямое столкновение. По сути, единственным реальным результатом удара Ирана по Ираку была ликвидация крупного курдского бизнесмена [Пешрава Дизайи], который поддерживал курдских сепаратистов в Иране. При этом также заявлялось, что Иран нанес удар по штаб-квартире «Моссада» на севере Ирака. Но штаб-квартира «Моссада» на севере Ирака – это настолько же допустимо, что и, например, посольство СССР в Берлине в годы Второй мировой войны, которое не уничтожают и на которое не реагируют местные власти. Такое просто невозможно», — отметил Каргин.
Пакистан – это ядерная держава и сильная страна, которая имела возможность отреагировать на удары со стороны Ирана, добавил собеседник.
«Вот Пакистан и отреагировал, это был зеркальный шаг. Иранцы нанесли удар по территории Пакистана, а пакистанцы – по территории Ирана. Да, в Пакистане говорят, что били по каким-то неизвестным террористам и уничтожили их. Но в действительности непонятно, кого именно они уничтожили. Скорее всего, это был просто ответный демонстративный шаг. Мол, ребята, лучше не продолжайте наносить удары, а если продолжите – будут последствия», — добавил специалист.
Каргин допустил, что реакцией Тегерана на удары станет проведение военных учений на границе с Пакистаном.
«Иран тоже захочет «поиграть мускулами». Вместе с тем Пакистан также может провести подобные учения у границы с Ираном. И тут встает вопрос о том, приведет ли это к началу большого конфликта. Полагаю, что сейчас нет. Но в перспективе, конечно, до этого дойдет, поскольку сейчас ось конфликтов вокруг Ирана ощущается очень четко. Иран конфликтует с большим количеством своих соседей, практически со всеми из них. И я даже не говорю об Израиле, который находится вдалеке от Ирана. Рядом с Ираном находится Саудовская Аравия, и на каком-то этапе конфликт между Ираном и, прежде всего, саудитами может перерасти в большую войну. Вполне возможно, что к этому подключится и Пакистан, который теперь, несомненно, точит зуб на Иран», — сказал он.
Эксперт также ответил на вопрос о военном потенциале возможных участников очередного конфликта на Ближнем Востоке.
«Известно, что у Пакистана есть ядерная бомба. Про Иран это неизвестно. Поэтому здесь, наверное, Пакистан является неким лидером. Что же касается Саудовской Аравии, то в военном плане она сама по себе уступает Ирану, однако за Эр-Риядом стоят США... Несомненно, ситуация в регионе накаляется. Сколько веревочке не виться, а конец будет. Тенденции довольно однозначны, и, к сожалению, все идет к большой войне на Ближнем Востоке», — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что Иордания нанесла авиаудар по провинции Эс-Сувейда на юге Сирии.