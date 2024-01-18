Это был отчетливый зеркальный ответ Пакистана и обозначение «красных линий», которые, с точки зрения руководства страны, не следует переходить. Говоря о причинах начала конфликта, надо понимать, что после теракта в иранском Кермане, в результате которого погибло большое количество людей, на уровне риторики Иран обвинил в произошедшем Израиль. Но риторика риторикой, а в реальности иранцы понимают, что за взрывами в Кермане Израиль не стоял. Внутри Ирана есть реальные силы, которые поддерживаются из Ирака и Пакистана и представляют непосредственную угрозу для Тегерана. Речь, прежде всего, идет о курдских сепаратистских структурах и различных радикальных исламских движениях террористической направленности. Видимо, и те, и другие стоят за терактом и происходящим внутри Ирана обострением. При этом, риторически обвиняя во всем Израиль, на деле Иран борется с теми, кто представляет для него реальную угрозу, – вот с этими группировками. Курдские группировки поддерживаются из Иракского Курдистана, а исламистские группировки – из Пакистана. Поэтому Иран нанес удары по ним, но одновременно это были удары по территориям соседних государств – Ирака и Пакистана. Понятно, что Ираку и Пакистану это не понравилось.

Александр Каргин Востоковед, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку