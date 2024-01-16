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Иран нанес удар по территории Пакистана

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанёс ракетный удар по объектам террористической группировки «Джайш-э-Залум» («Армия справедливости») в Пакистане. Об этом сообщает Press TV.

Иран нанес удар по территории Пакистана
© globallookpress.com

Отмечается, что удар был нанесён по объектам в провинции Белуджистан. Согласно сообщению КСИР, штабы группировки были атакованы баллистическими ракетами и беспилотниками. При этом данный удар стал первой атакой КСИР по территории Пакистана.

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«КСИР нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по главной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в пакистанской провинции Белуджистан», — сообщает источник.

Ранее КСИР Ирана также нанес удар по израильским «шпионским центрам» в Иракском Курдистане.

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