Иран нанес удар по территории Пакистана

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанёс ракетный удар по объектам террористической группировки «Джайш-э-Залум» («Армия справедливости») в Пакистане. Об этом сообщает Press TV.

Отмечается, что удар был нанесён по объектам в провинции Белуджистан. Согласно сообщению КСИР, штабы группировки были атакованы баллистическими ракетами и беспилотниками. При этом данный удар стал первой атакой КСИР по территории Пакистана.