Иран нанес удар по территории Пакистана
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанёс ракетный удар по объектам террористической группировки «Джайш-э-Залум» («Армия справедливости») в Пакистане. Об этом сообщает Press TV.
Отмечается, что удар был нанесён по объектам в провинции Белуджистан. Согласно сообщению КСИР, штабы группировки были атакованы баллистическими ракетами и беспилотниками. При этом данный удар стал первой атакой КСИР по территории Пакистана.
«КСИР нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по главной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в пакистанской провинции Белуджистан», — сообщает источник.
Ранее КСИР Ирана также нанес удар по израильским «шпионским центрам» в Иракском Курдистане.
Рамблер: главные новости