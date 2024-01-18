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Боец «Ахмата»: женская рота ВСУ зашла на Кременской участок фронта

ВСУ подвели на Кременской участок фронта дополнительные силы, в том числе подразделение, полностью состоящее из женщин, сообщил боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

Боец «Ахмата»: женская рота ВСУ зашла на Кременской участок фронта
© ТАСС

Об этом информирует РИА Новости.

«С таким мы ещё не сталкивались, конечно. Думали, может, акустические ловушки, может, кажется, а потом радиоперехваты послушали, и да, там женщины стоят», — сказал военный.

По его словам, женщины на данном участке фронта выполняют функции операторов БПЛА и снайперов.

Ранее генерал Бен Ходжес потребовал от Киева мобилизовать женщин.

Также украинский военнопленный Роман Калиниченко заявил, что в ВСУ начали забирать женщин в возрасте до 60 лет.

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Бен Ходжес