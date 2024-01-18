США атаковали ракетные установки хуситов в Йемене

Американская армия нанесла удары по ракетным установкам движения хуситов "Ансар Алла" на территории Йемена. Об этом, ссылаясь на неназванного чиновника США, сообщает панарабский телеканал Al Jazeera.

© Global Look Press

По словам чиновника, атакам подверглись места дислокации ракет и системы запуска, представляющие непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям военно-морских США в этом регионе. Тем самым, американская сторона осуществила свое право на самооборону.