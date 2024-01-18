Республиканец Джонсон потребовал от Байдена решить вопрос миграции
Решить вопрос нелегальной миграции на южной границе США потребовал от лидера Джо Байдена спикер палаты представителей Майк Джонсон. Об этом он заявил на встрече в Белом доме, которая была посвящена поддержке Украины, передает РИА Новости.
Республиканская оппозиция в конгрессе обсуждает параметры президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева. Республиканцы обсуждают параметры запроса с коллегами-демократами и представителями администрации.
«Я сказал президенту то, что говорю уже много месяцев: нам нужны перемены на границе, значимые изменения в политике», — подчеркнул Джонсон. Он пояснил, что представители Республиканской партии понимают обеспокоенность Байдена суверенитетом и безопасностью Украины, однако сегодня серьезные опасения по поводу всех этих вещей есть и у граждан США.
Встречу Джонсон посчитал продуктивной и сообщил, что ее участники обсудили «все необходимые элементы решения проблемы».
Кроме решительных мер против нелегальной миграции в США со стороны Мексики, республиканцы хотят, чтобы власти Украины в отвечающие за них чины в администрации Джо Байдена дали ответы по поводу «стратегии, конечного результата и подотчетности» за передаваемую помощь.