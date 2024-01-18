Республиканец Джонсон потребовал от Байдена решить вопрос миграции

«Я сказал президенту то, что говорю уже много месяцев: нам нужны перемены на границе, значимые изменения в политике», — подчеркнул Джонсон. Он пояснил, что представители Республиканской партии понимают обеспокоенность Байдена суверенитетом и безопасностью Украины, однако сегодня серьезные опасения по поводу всех этих вещей есть и у граждан США.