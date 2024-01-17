Эксперт назвал иранские удары по Пакистану «посланием США и Британии»
Иранский аналитик по международным вопросам Рухолла Модаббер заявил, что атака Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по объектам террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») в Пакистане являются «посланием США и Британии». Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом Модаббер считает, что действия Ирана не повлияют на отношения страны с Пакистаном, а также не приведут к росту ядерной угрозы.
«Две операции Тегерана <...> были прямым посланием Великобритании и США, (которые говорят о том, что — прим. ред.) ради защиты своих интересов Иран появится в любой точке, где бы ни возникала угроза, даже если эта точка находится в ядерной державе», — заявил аналитик.
Модаббер также добавил, что Вашингтон и Лондон «совершили стратегическую ошибку», не принимая всерьез угрозы со стороны Тегерана. По мнению эксперта, удары по территории Пакистана стали свидетельством того, что угрозы Ирана реальны.
Напомним, что ранее иранский КСИН нанес ракетный удар по объектам террористической группировки «Джайш-э-Залум» на территории Пакистана.