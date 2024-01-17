Эксперт назвал иранские удары по Пакистану «посланием США и Британии»

«Две операции Тегерана <...> были прямым посланием Великобритании и США, (которые говорят о том, что — прим. ред.) ради защиты своих интересов Иран появится в любой точке, где бы ни возникала угроза, даже если эта точка находится в ядерной державе», — заявил аналитик.