Не менее 10 человек погибли во время рейда ЦАХАЛ в Рафахе и Хан-Юнисе

Из-за израильских рейдов в городе Рафах на юге сектора Газа погибли две девочки и десятки человек получили ранения. Катарский телеканал Al Jazeera уточнил, что под удар попал дом в центре города.

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«Корреспондент "Аль-Джазиры" сообщил, что две девочки были убиты и десятки получили ранения в результате израильского рейда», - сообщило СМИ.

После этого телеканал проинформировал о рейде в городе Хан-Юнис. Пострадали несколько домов к западу от Хан-Юниса на юге сектора Газа. В результате этого число погибших возросло до 13.