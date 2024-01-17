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Al Jazeera: не менее 10 человек погибли во время рейда ЦАХАЛ в Рафахе и Хан-Юнисе

Из-за израильских рейдов в городе Рафах на юге сектора Газа погибли две девочки и десятки человек получили ранения. Катарский телеканал Al Jazeera уточнил, что под удар попал дом в центре города.

Не менее 10 человек погибли во время рейда ЦАХАЛ в Рафахе и Хан-Юнисе
© Yasser Qudih XinHua Globallookpres

«Корреспондент "Аль-Джазиры" сообщил, что две девочки были убиты и десятки получили ранения в результате израильского рейда», - сообщило СМИ.

После этого телеканал проинформировал о рейде в городе Хан-Юнис. Пострадали несколько домов к западу от Хан-Юниса на юге сектора Газа. В результате этого число погибших возросло до 13.

Министр обороны страны Йоав Галант 15 января заявил о скором окончании интенсивных боевых действий в секторе Газа. По его словам, на севере анклава Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила ведение интенсивных военных действий. После того, как на юге сектора Газа ЦАХАЛ достигнет этого, этот этап завершится в скором времени, подытожил Галант.

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