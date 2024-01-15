Пентагон подтвердил попадание ракеты в американское судно

«15 января примерно в 16:00 (по времени Саны) поддерживаемые Ираном боевики-хуситы выпустили противокорабельную баллистическую ракету из контролируемых хуситами районов Йемена и поразили судно Gibraltar Eagle, контейнеровоз под флагом Маршалловых Островов, принадлежащий и управляемый США», — сообщили военные.