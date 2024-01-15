Хуситы считают законными целями все корабли, наносившие удары по Йемену

Военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа заявил, что шиитское движение «Ансар Алла» считает законными целями для атак все корабли США и Великобритании, которые наносили удары по территории Йемена. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сариа также заявил, что хуситы продолжат атаковать корабли США, Великобритании и Израиля в водах Красного и Аравийских морей.

«Мы расцениваем все американские и британские корабли и подразделения, которые участвуют в военной агрессии против нашей страны вражескими целями в списке целей наших вооруженных сил. Мы продолжим проводить военные операции с целью исполнения решения о запрете на пересечение израильскими судами Красного и Аравийского морей», — заявил он.

Помимо этого, Сариа также подтвердил ответственность йеменских хуситов за ракетную атаку на американский корабль в Аденском заливе. По его словам, для атаки использовались несколько противокорабельных ракет, при этом все они «точно попали в цель».