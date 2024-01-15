Израиль объявил об окончании интенсивных боевых действий на севере сектора Газа
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что на севере сектора Газа закончился этап интенсивных боевых действий. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Галант сделал во время обращения к нации. По его словам, в скором времени фаза интенсивных боевых действий закончится и на юге региона.
«В начале боевых действий мы обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных наземных маневров в секторе Газа продлится около трех месяцев. На севере анклава этот этап завершился», — заявил он.
Галант также добавил, что контроль над сектором Газа должен быть передан правительству Палестины. Министр уточнил, что оно будет сформировано внутри сектора Газа и «основано на силах, не угрожающих Израилю».
Напомним, что 7 октября боевики палестинского движения ХАМАС совершили крупную атаку на приграничные районы Израиля. В ответ власти страны объявили о переходе в состояние войны, а также начале наземной операции в секторе Газа.