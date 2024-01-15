Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что на севере сектора Газа закончился этап интенсивных боевых действий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Галант сделал во время обращения к нации. По его словам, в скором времени фаза интенсивных боевых действий закончится и на юге региона.

«В начале боевых действий мы обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных наземных маневров в секторе Газа продлится около трех месяцев. На севере анклава этот этап завершился», — заявил он.

Галант также добавил, что контроль над сектором Газа должен быть передан правительству Палестины. Министр уточнил, что оно будет сформировано внутри сектора Газа и «основано на силах, не угрожающих Израилю».