Пентагон оценил удары в Йемене

Удары Соединенных Штатов и Великобритании по Йемену сократили военный потенциал хуситов из движения «Ансар Аллах», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника оперативного управления Комитета начальников штабов ВС США генерала Дугласа Симса.

По его словам, теперь они вряд ли «смогут действовать так, как действовали в тот день». Так Симс отреагировал на атаку мятежников 9 января, которая стала причиной ответных ударов Вашингтона и Лондона. По словам генерала, американские власти проводят оценку последствий удара.

Начальник оперативного управления не исключил, что хуситы попытаются предпринять ответные действия. 12 января «Ансар Аллах» запустило одну противокорабельную баллистическую ракету, которая не попала ни по одному из кораблей. Симс выразил надежду на то, что хуситы не будут наносить ответные удары. При этом отмечается, что США готовы к ответным действиям йеменского движения.