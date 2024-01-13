Пентагон: США с союзниками атаковали почти 30 целей в Йемене

США с союзниками атаковали почти 30 целей с помощью 150 боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона. По его словам, в первую волную были атакованы 16 целей, позднее - еще 12 локаций.

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"Немногим менее 30 разных локаций. Использовано было чуть больше 150 различных боеприпасов", - пояснил представитель военного ведомства.

До этого представитель Пентагона на брифинге сообщал, что комбинированный удар США и Британии по Йемену не даст хуситам так же интенсивно атаковать корабли в Красном море. В Пентагоне также сообщали, что комбинированный воздушный удар по Йемену наносился с авианосца "Эйзенхауэр", подводной лодки "Огайо" и группировки эсминцев и крейсеров.