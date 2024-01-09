Израиль уничтожил еще одного высокопоставленного командира «Хезболлы»
Высокопоставленный командир ливанской шиитской организации «Хезболлах» Али Хусейн Барджи погиб в результате израильской атаки. Об этом сообщает The Times of Israel.
Согласно израильским данным, Али Хусейн Барджи нёс ответственность за десятки атак беспилотниками по северу Израиля. Издание отмечает, что командир был убит в результате авиаудара. В момент атаки он ехал в автомобиле по городу Хирбет Сельм — предположительно, Али Хусейн направлялся на похороны другого высокопоставленного командира «Хезболлы» Висама ат-Тавиля, который также погиб в результате израильской атаки. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока никак не прокомментировали эту информацию.
Ранее израильская армия совершила атаку на оперативный командный центр движения «Хезболлах» в Ливане.