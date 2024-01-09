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Израиль уничтожил еще одного высокопоставленного командира «Хезболлы»

Высокопоставленный командир ливанской шиитской организации «Хезболлах» Али Хусейн Барджи погиб в результате израильской атаки. Об этом сообщает The Times of Israel.

Израиль уничтожил еще одного высокопоставленного командира «Хезболлы»
© globallookpress.com

Согласно израильским данным, Али Хусейн Барджи нёс ответственность за десятки атак беспилотниками по северу Израиля. Издание отмечает, что командир был убит в результате авиаудара. В момент атаки он ехал в автомобиле по городу Хирбет Сельм — предположительно, Али Хусейн направлялся на похороны другого высокопоставленного командира «Хезболлы» Висама ат-Тавиля, который также погиб в результате израильской атаки. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее израильская армия совершила атаку на оперативный командный центр движения «Хезболлах» в Ливане.

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