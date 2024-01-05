Израиль нанес удар по оперативному центру «Хезболлы»

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ВВС страны совершили атаку на оперативный командный центр движения «Хезболлах» в Ливане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ в социальных сетях.

Уточняется, что перед ударом израильских ВВС несколько районов Ливана атаковали танки и артиллерия ЦАХАЛ. Кроме того, были зафиксированы запуски ракет из Ливана в сторону Израиля — в ЦАХАЛ подчеркнули, что источники огня были уничтожены.

«Сегодня истребитель ВВС Израиля нанес удар по оперативному командному центру "Хезболлах" в районе города Блида в Ливане», — сообщила израильская армия в социальных сетях.