Израиль нанес удар по оперативному центру «Хезболлы»
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ВВС страны совершили атаку на оперативный командный центр движения «Хезболлах» в Ливане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ в социальных сетях.
Уточняется, что перед ударом израильских ВВС несколько районов Ливана атаковали танки и артиллерия ЦАХАЛ. Кроме того, были зафиксированы запуски ракет из Ливана в сторону Израиля — в ЦАХАЛ подчеркнули, что источники огня были уничтожены.
«Сегодня истребитель ВВС Израиля нанес удар по оперативному командному центру "Хезболлах" в районе города Блида в Ливане», — сообщила израильская армия в социальных сетях.
7 октября палестинское движение ХАМАС предприняло массированную атаку против Израиля. В ответ на это израильские власти объявили о начале ответной операции против сектора Газа.