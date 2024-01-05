Авианосец ВМС США вошел в Красное море

В Красное море вошел авианосец ВМС США Dwight Eisenhower
В воды Красного моря вошёл атомный авианосец ВМС США Dwight Eisenhower. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные информационной службы Военно-морского института США.
Отмечается, что авианосец возглавляет ударную группу, которая расположилась поблизости от берегов Йемена. При этом ранее Eisenhower находился в Аденском проливе.
Помимо авианосца, в ударную группу также входят 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18, ракетный крейсер Philippine Sea, эсминцы Gravely, Stethem, Carney, Mason, а также Laboon. Группа должна будет провести в регионе операцию «Страж процветания», направленную на защиту судоходства от нападений йеменских хуситов.
15 декабря контейнеровоз датской судоходной компании Maersk подвергся атаке йеменских хуситов, когда пересекал воды Красного моря. Позже власти США объявили о создании коалиции с союзниками и начале операции «Страж процветания», которая должна будет обеспечить защиту коммерческих кораблей от дронов и ракет со стороны йеменских хуситов.