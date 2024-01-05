Авианосец ВМС США вошел в Красное море

В воды Красного моря вошёл атомный авианосец ВМС США Dwight Eisenhower. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные информационной службы Военно-морского института США.

© Wikipedia

Отмечается, что авианосец возглавляет ударную группу, которая расположилась поблизости от берегов Йемена. При этом ранее Eisenhower находился в Аденском проливе.

Помимо авианосца, в ударную группу также входят 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18, ракетный крейсер Philippine Sea, эсминцы Gravely, Stethem, Carney, Mason, а также Laboon. Группа должна будет провести в регионе операцию «Страж процветания», направленную на защиту судоходства от нападений йеменских хуситов.