США создадут безопасный коридор для судов в Красном море

Власти США планируют создать коалицию, которая займётся обеспечением безопасности коммерческих судов в Красном море. Об этом сообщает Financial Times.

США создадут безопасный коридор для судов в Красном море
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Отмечается, что в коалицию войдёт как минимум пять союзников США. Согласно предварительному плану, корабли НАТО будут обеспечивать защиту коммерческих кораблей от дронов и ракет со стороны йеменских хуситов. При этом данный план находится только в стадии разработки — источник подчёркивает, что детали инициативы ещё могут претерпеть изменения.

«В рамках операции "Страж процветания", усиленной группы в Красном море, о которой объявил Пентагон в понедельник, планируется установить безопасный коридор для коммерческого судоходства с по меньшей мере полдюжины союзников» , — сообщает издание.

Напомним, что ранее контейнеровоз датской судоходной компании Maersk подвергся атаке йеменских хуситов в Красном море.

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