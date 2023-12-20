США создадут безопасный коридор для судов в Красном море

Отмечается, что в коалицию войдёт как минимум пять союзников США. Согласно предварительному плану, корабли НАТО будут обеспечивать защиту коммерческих кораблей от дронов и ракет со стороны йеменских хуситов. При этом данный план находится только в стадии разработки — источник подчёркивает, что детали инициативы ещё могут претерпеть изменения.