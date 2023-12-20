США создадут безопасный коридор для судов в Красном море
Власти США планируют создать коалицию, которая займётся обеспечением безопасности коммерческих судов в Красном море. Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что в коалицию войдёт как минимум пять союзников США. Согласно предварительному плану, корабли НАТО будут обеспечивать защиту коммерческих кораблей от дронов и ракет со стороны йеменских хуситов. При этом данный план находится только в стадии разработки — источник подчёркивает, что детали инициативы ещё могут претерпеть изменения.
«В рамках операции "Страж процветания", усиленной группы в Красном море, о которой объявил Пентагон в понедельник, планируется установить безопасный коридор для коммерческого судоходства с по меньшей мере полдюжины союзников» , — сообщает издание.
Напомним, что ранее контейнеровоз датской судоходной компании Maersk подвергся атаке йеменских хуситов в Красном море.