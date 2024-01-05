Солдат ВСУ рассказал о хитрости российской армии для обмана ПЗРК Stinger

Они обманывают переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger американского производства. Как заявил военнослужащий Вооруженных сил Украины Роман, российские ложные сигнальные ракеты выпускаются как на самолетах, так и вертолетах. Поражение целей осуществляется с помощью использования инфракрасного излучения.

Украинский солдат указал, что у таких ловушек температура намного выше, чем у ракет, поэтому они могут обмануть системы ПЗРК. Он также отметил, что на Украине слышали о таких ракетах еще месяц назад, однако увидели их в действии только сейчас.