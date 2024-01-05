Российские войска получили новейшие САУ "Коалиция-СВ"

Армия России получила первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ», сообщает ТАСС.

Госкорпорация «Ростех» в прошлом году завершила государственные испытания установок. Артиллерийский комплекс подтвердил все заложенные разработчиками характеристики. Серийное производство, а также выпуск транспортно-загрузочной машины уже начались. В конце 2023 года первые комплексы были направлены в войска.

«Коалиция-СВ» обладает преимуществами над иностранными образцами артиллерии – ее отличает дальность стрельбы. Отмечается, что машина выведет на новый уровень боевые возможности российской артиллерии. Гаубица превзошла лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач.

САУ имеет пушку 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, современную систему автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации. Гаубица базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также солдат противника на расстоянии до 70 км.

Рабочие места наводчика и командира имеют цифровые дисплеи и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня вне зависимости от погодных условий.